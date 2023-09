F1 | Sainz | ' la macchina sembra buona | proveremo a lottare per la pole'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Marina Bay, 15 set. -(Adnkronos) - Carlosha chiuso il venerdì di Singapore con il miglior tempo assoluto, precedendo di 18 millesimi Charles Leclerc. La Ferrari èta a proprio agio sul circuito cittadino di Marina Bay. "Si sono viste in passato prestazioni strane su questo tracciato -dice-.che favorisca la nostra, ma la pista cambierà. Ci sarà più grip. Red Bull in difficoltà? Non ci credo, domani saranno in lotta per lae il passo gara è competitivo. Ma anche Mercedes, Aston e McLaren lo sono. Spero che anche noi potremoper la. Un venerdì positivo: la vettura èta lavorare nella giusta finestra prestazionale fin dal primo giro della prima sessione, per cui nella seconda ci ...

... con Carlosche ha fatto segnare il tempo migliore in 1:32.120, precedendo di soli 18 ... ripetendo quanto di buono aveva già fatto vedere a Monza in grande sintonia con la, ricordando il ...Agli acuti delle due SF - 23 di Leclerc ehanno invece fatto da contraltare le difficoltà ... Oggi era solo una questione di trovare fiducia nellae in pista '.Il prossimo passo sarà risolvere questo problema.' Alle parole del Team Pricnipal si aggiungono ora quelle di Carlos: 'Abbiamo imparato delle cose molto interessanti su come la nostra......libere di Singapore penserebbe che la Ferrari sia la vettura da battere e la Red Bull una... Intanto a Singapore - giorno e notte - il venerdì è stato teatro di un nuovo derby trae ...

Ferrari, Sainz: "Sulla macchina sto sempre meglio ma a Singapore ... Quotidiano Sportivo

Ferrari, Leclerc: "Rivalità con Sainz La priorità è migliorare la macchina". VIDEO Sky Sport

Marina Bay, 15 set. - (Adnkronos) – Carlos Sainz ha chiuso il venerdì di Singapore con il miglior tempo assoluto, precedendo di 18 millesimi Charles Leclerc. La Ferrari è sembrata a proprio agio sul c ...E' stato un venerdì da incorniciare quello di Singapore per la Ferrari, e contro ad ogni previsione. Gli uomini del Cavallino si aspettavano di soffrire sul cittadino di Marina Bay, che richiede una c ...È una Ferrari a due volti, quella vista nel venerdì di Singapore. Nell’arco di venti minuti, quelli trascorsi tra il termine delle simulazioni di qualifica e la conclusione dei long-run sono emersi ...