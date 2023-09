F1 | perché il Gp di Singapore è il più difficile del Mondiale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Con Toto e Lewis come produttori esecutivi, sono sicuro che noi saremo dipinti come i cattivi”. Parole del team principal Red Bull Christian Horner in merito al film in lavorazione sulla Formula 1, una mega produzione hollywoodiana da 140 milioni di dollari di budget con Brad Pitt e Damson Idris quali attori principali e il team Mercedes nel ruolo di co-produttore e consulente tecnico. La Red Bull oggi rappresenta il lato oscuro, per usare una metafora cara ai fan della saga di Star Wars, ma è comunque meno buio rispetto a quando le parti dell’impero toccavano alla Mercedes (esempio: oggi il tempo medio dei distacchi inflitti in gara al secondo classificato dalle auto Red Bull si attesta sui 18.47 secondi, superiore ai 13.88 della passata stagione ma lontano dai 33.78 realizzati dalla casa tedesca nel 2014). Una delle poche speranze rimaste agli avversari per non vedere la scuderia ...