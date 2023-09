F1 | orario qualifiche sabato 16 settembre | programma GP Singapore 2023 | tv streaming | guida Sky e TV8

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dopo una settimana di pausa, torna in pista la Formula 1 in questo fine settimana dal 15 al 17. Sul circuito cittadino di Marina Bay apprestiamo a vivere un round spettacolare, quello del Gran Premio di. I piloti e le squadre dovranno trovare la quadra del cerchio in un circuito particolare, in cui i muretti saranno un’insidia da considerare: il margine di errore è minimo. Max Verstappen proverà ad aggiornare ancora il libro dei record: l’olandese ha vinto la decima gara consecutiva a Monza, andando a firmare la striscia di successi più lunga della storia della Formula 1. Il pilota Red Bull è sempre più vicino alla conquista del terzo titolo iridato consecutivo in una stagione in cui non sta sbagliando niente: un feeling fantastico con la macchina e una fiducia in sé stesso straordinaria. Proverà a mettergli il bastone tra le ruote ...

Di conseguenza, c'è da fare i conti col fusoe pertanto con orari anticipati rispetto a quelli consueti: FP3 alle ore 11.30 italiane, poi ecco leattesissime, visto che in gara è ...... con orari che, in virtù del fuso, anche se si correrà tra il tardo pomeriggio e la serata, ...piloti e i team alla ricerca del passo gara coi long rune e dei tempi per la simulazione, ...... gli orari in Italia saranno praticamente gli stessi di sempre, per via del fuso. La gara ... Sarà possibile vedere anchee gara in differita su TV8. Gli orari di prove,e ...... proprio in virtù delle sei ore di fuso, per i telespettatori europei gli orari cambiano davvero poco rispetto al consueto. A garantire la copertura televisiva è Sky, mae gara ...

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Singapore in tv: oggi libere LIVE dalle 11.30 Sky Sport

Formula 1, GP Singapore: gli orari della diretta in TV Virgilio Motori

Weekend di Formula 1 che sbarca in Asia: si corre il GP di Singapore, sul circuito cittadino di Marina Bay, da oggi al via con le prime libere ...Weekend di motori, con la F1 che sbarca in Asia, il GT World Challenge Europe a Valencia e il Ferrari Challenge a Spa. Si parte con il GP di Singapore, in notturna nella cornice del circuito cittadino ...Max Verstappen a caccia della prima vittoria storica sul tracciato di Marina Bay a Singapore: ecco dove poter assaporare le emozioni della gara ...