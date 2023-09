F1 oggi | GP Singapore 2023 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023), venerdì 15 settembre, andrà in scena la prima giornata del week end del GP di, round del Mondialedi F1. Sul circuito di Marina Bay, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale su un tracciato dalle caratteristiche particolari. Parliamo di un circuito cittadino, con una serie infinita di curve, dove sarà importantissimo avere una macchina agile nei molteplici cambi di direzione. Rispetto al passato, però, il disegno è stato un po’ modificato e scopriremo se in qualche modo questo metterà in difficoltà i team. La Ferrari, dopo il podio di Monza con lo spagnolo Carlos Sainz, è attesa a una prova di verifica importante su un layout che, sulla carta, dovrebbe metterla maggiormente in ...