F1 oggi Gp Singapore 2023 | gli orari e dove vederlo in diretta tv Sky | Now e Tv8

.... Verso la fine della sessione c'è stato un calo di aderenza sulla mescola Soft e, rispetto alle Medium, non ho sentito un grande passo avanti. Dobbiamo capire meglio il perché.è una ...Stavo anche facendo un buon giro con la soft, ma poi ho fatto un errore all'ultima curva, e abbiamo perso la chance, ma ho comunque imparato tanto. Abbiamo un paio di nuovi pezzi in arrivo ...Decima posizione per Valtteri Bottas , fresco di rinnovo contratto nel weekend di. Il finlandese ha speso la prima sessione di prove libere a testare i nuovi aggiornamenti ...quella diè ...Le parole di Bottas 'è stata una giornata complessivamente positiva: abbiamo avuto un riscontro positivo dagli aggiornamenti che abbiamo portato qui a, che hanno dato più carico e ...

Esteban Ocon tredicesimo, Pierre Gasly al diciottesimo posto. Alpine non può certo dirsi soddisfatta della prima giornata a Singapore. Su una pista che dovrebbe avere caratteristiche ragionevoli per ...Se qualcuno avesse iniziato a seguire la Formula 1 dalle libere di Singapore penserebbe che la Ferrari sia la vettura da battere e la Red Bull una macchina qualsiasi, chiazza blu mischiata tra i ...F1 GP Singapore Ferrari Vasseur - Intervistato da Mara Sangiorgio, Frederic Vasseur non ha nascosto la propria soddisfazione per gli ottimi riscontri raccolti da Carlos Sainz e Charles Leclerc nella p ...