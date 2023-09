F1 | Max Verstappen | “Ferrari molto veloce | abbiamo faticato con il bilanciamento e non siamo dove ci aspettavamo”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Va in archivio a Marina Bay uno dei venerdì peggiori dell’anno per la Red Bull, in netta difficoltà soprattutto sul giro secco nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2023, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max, leader e dominatore assoluto del campionato, ha firmato solo l’ottavo tempo di giornata a 7 decimi dalledi Carlos Sainz e Charles Leclerc. “Non è quello che cioggi.tantissimo con ildella vettura, provando molte cose nella seconda sessione. Alcune hanno funzionato e altre no, però nonmai riusciti a mettere assieme la macchina. Ci sono diverse cose che non capiamo e per questo dobbiamo analizzarle stanotte“, spiega ...

commenta così le due sessioni di prove libere andate in scena sul circuito di Marina Bay in vista del GP di Singapore in programma domenica.... sesto con la sua McLaren, a quasi sei decimi da Sainz e davanti alle due Red Bull: Sergio Perez strappa il settimo crono (+0"692) e si piazza subito davanti al campione del mondo(+0"...In ritardo le due Red Bull con il messicano Sergio Perez (1'32"812) settimo e l'olandese(1'32"852) ottavo. Nella prima sessione, miglior tempo di Leclerc in 1'33"350 davanti a Sainz (...Lando Norris ha trovato posto in sesta posizione, seguito a ruota da Sergio Perez,- in evidente difficoltà col set - up della propria RB19 - e Kevin Magnussen. Infine, Valtteri Bottas ...

