F1 | Lewis Hamilton soddisfatto | “Le migliori libere di tutta la stagione”

(Di venerdì 15 settembre 2023)insieme alla sua Mercedes è rimasto decisamentedal venerdì in pista nel Gran Premio di Singapore 2023. Il britannico ha concluso le FP2 al quinto posto, mostrando un buon passo da qualifica e un buon passo gara che può insidiare anche la Red Bull, in una giornata dominata dalla Ferrari. Queste le parole del sette volte campione del mondo che ha apprezzato il nuovo layout della pista: “Hanno fatto un lavoro straordinario con il cambio di layout del circuito; adoro guidare su questa pista ora più che mai. L’eliminazione delle quattro curve verso la fine del giro ha assolutamente perfezionato il circuito. È incredibile da guidare la macchina in queste condizioni”. Poi l’inglese ha tracciato un bilancio molto positivo su questo venerdì: “La FP1 è stata solida. E’ stata in linea con le aspettative, ma tutto ...