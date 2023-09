F1 | Leclerc | ' siamo competitivi ma niente illusioni'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Marina Bay, 15 set. -(Adnkronos) - La Ferrari vola nel venerdì di Singapore, mettendosi tra le favorite per la pole position, fondamentale sul circuito cittadino di Marina Bay. Charleschiude le libere con il 2° tempo, a soli 18 millesimi dal compagno Carlos Sainz. Da valutare latà della Rossa sul passo gara, notoriamente il tallone d'Achille della SF-23. "È stata una buona giornata: la vettura pare un po' più competitiva rispetto a quanto ci aspettavamo, ma non ci facciamo troppedal momento che credo che i nostri rivali non abbiano ancora mostrato il loro vero potenziale -sottolinea-. E' comunque una buona partenza, speriamo di mettere insieme tutto anche domani. Singapore è una delle mie piste preferite, spingerò come un matto nelle qualifiche. Lavoreremo per raffinare ...

...vola nelle PL2 Mentre nella PL1 il miglior tempo aveva riportato la firma di Charles, più ... per cui nella seconda cipotuti dedicare a rifinire ulteriormente il set - up. Mi aspetto che ...Agli acuti delle due SF - 23 die Sainz hanno invece fatto da contraltare le difficoltà ... Noivicini al 5° e al 6° posto - ha proseguito Alonso, 'posizionandosi' così automaticamente ...Perez: "troppo lontani dal livello delle Ferrari" . Vasseur: "Per Ferrari è il miglior ... ovviamente: quelle successive si sono svolte al buio della sera del luogo) Charlesha infatti ...... con condizioni analoghe rispetto a quelle di qualifica e gara, consubito dietro e ... Sul circuito asiatico è cosa nota come sia complicatissimo superare, sia perchésu un cittadino ...

Leclerc dopo le libere a Singapore: "Siamo competitivi, ma niente illusioni" Sky Sport

Carlos Sainz: "Liti in squadra e con Leclerc No, ci danno spazio ... Eurosport IT

Va in archivio a Marina Bay uno dei venerdì peggiori dell'anno per la Red Bull, in netta difficoltà soprattutto sul giro secco nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2023, ...Charles Leclerc smorza i toni dopo la doppietta della Ferrari nelle due sessioni di libere di Singapore: "E' stata una buona giornata, ma non facciamoci illusioni. Gli altri miglioreranno. Siamo ..."È stata una buona giornata: la vettura sembra un po' più competitiva rispetto a quanto ci aspettavamo, ma non ci facciamo troppe illusioni dal momento che credo che i nostri rivali non abbiano ancora ...