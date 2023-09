F1 GP Singapore | secondo Pirelli la strategia a una sola sosta è la favorita

(Di venerdì 15 settembre 2023) Inizia il weekend di Formula 1 sulla pista di, con un venerdì caratterizzato da due sessioni di prove libere intense. Al termine della giornata Simone Berra, Chief Engineer, dichiara: “Una giornata molto utile per noi, in quanto è stato possibile accumulare molti dati su tutte e tre le mescole disponibili, sia sulla breve che sulla lunga distanza. La prima considerazione che va fatta è che le condizioni della pista si sono evolute molto velocemente durante entrambe le sessioni, un fattore molto importante nella valutazione dei tempi sul giro e che rende peraltro più complicata l’analisi delle differenze di prestazione fra una mescola e l’altra. Come prevedibile, su tutte le mescole c’è un degrado termico importante, ovviamente più rilevante sulla Soft. Continua dicendo: “Il nuovo tracciato ha considerevolmente abbassato i tempi sul ...

I vantaggi del nuovo layout Alla vigilia del weekend valevole per il Gran Premio di, la Pirelli era stata piuttosto chiara sul tema della gestione dell'asse posteriore, ...aggiunto -...Vicenda controversa Nel paddock dicontinua a tenere banco, inevitabilmente, la vicenda che ha opposto due 'anime' della Red ...dell'80enne di Graz e che avrebbero entrambe agitole ...... in questo caso con posizioni invertite: primo lo spagnolo,Leclerc a 18 millesimi . Il ... Sul circuito rivisitato die reso più veloce (forse meno tecnico) con l'introduzione di un ...quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters negli scorsi giorni l'alto generale ha ...citando 'motivi di salute' e ha rimandato i colloqui con un ufficiale dell'Esercito di, ...

LIVE F1 Singapore, libere 2 firmate Ferrari: Sainz batte Leclerc. Verstappen solo 8° La Gazzetta dello Sport

GP Singapore, seconde libere LIVE alle 15 Sky Sport

Intanto a Singapore – giorno e notte – il venerdì è stato teatro ... 1.32.120 di solo 18 millesimi di secondo su Charles. I ferraristi hanno fatto la voce grossa, con una SF23 che sembra adattarsi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per FP3 e qualifiche sempre su OA Sport! 16.04 Ottima costanza sul ritm ...Le prime due sessioni di prove libere del GP di Singapore sono state molto complicate per la Red Bull: Verstappen in difficoltà con la RB19 ...