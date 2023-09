F1 | GP Singapore | Ferrari concede il bis in FP2 | Sainz davanti a Leclerc

- È Carlos Sainz il più veloce nelle FP2 di, che chiudono il venerdì del sedicesimo appuntamento stagionale di F1 . Lo spagnolo ferma ... per una doppiettache ricalca ...- Giornata strana aper la Formula 1. Le prove libere, dominate dalledi Sainz e Leclerc , sono state interrotte per tre volte per degli incidenti con delle iguane di varie dimensioni, di cui una enorme ...Dopo le prime due sessioni di prove libere del GP didella F1, il leader del Mondiale, Max Verstappen, ammette le difficoltà della Red Bull rispetto alla. Guarda il ...GP, venerdì positivo per le(a parte il degrado gomme) . La preoccupazione (vera o presunta) di Verstappen . Perez: "Siamo troppo lontani dal livello delle" . Vasseur: "Per ...

E' una Ferrari che fa ben sperare quella vista nel venerdì di Singapore. Il bilanciamento è ottimo, i piloti sono soddisfatti e c'è ancora del margine di miglioramento. Per le qualifiche la prima fila ...Come accaduto a Monza la scorsa settimana, è Carlos Sainz il più veloce della giornata di prove libere a Singapore. La Ferrari si conferma leader dopo che nel primo turno era ..."E' stato un normale venerdì a Singapore, ma è stato divertente ... Quando poi si è soffermato sui valori che ha visto oggi, ha aggiunto: "Credo che la Ferrari sia di nuovo fuori portata, come a Monza ...