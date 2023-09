F1 | Gp Singapore | doppietta Ferrari anche nelle seconde libere | Sainz precede Leclerc

(Di venerdì 15 settembre 2023) Marina Bay, 15 set. -(Adnkronos) - Lafaprovedel Gp di. Sul circuito di Marina Bay è lo spagnolo Carlosil più veloce con il tempo di 1'32"120 davanti al monegasco Charles(1'32"138). Terzo tempo per l'inglese della Mercedes George Russell (1'32"355) chelo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'32"478) e il connazionale e compagno di squadra Lewis Hamilton (1'32"585). In ritardo le due Red Bull con il messicano Sergio Perez (1'32"812) settimo e l'olandese Max Verstappen (1'32"852) ottavo.

Ecco i risultati e la classifica della seconda sessione di prove libere andata in scena a. RISULTATI FP2 GP2023 Carlos Sainz (Ferrari) 1.32.120 Charles Leclerc (Ferrari) George ...Ferrari nelle PL1 Il fine settimana di Marina Bay è iniziato nel segno delle Ferrari , ... con la Red Bull che ha portato qualche novità ache con tutte le probabilità deve ancora ...🔊 Ascolta l'articolo F1 Gp, Leclerc precede Sainz:Ferrari nelle prime libere Nella prima sessione di prove libere del Gp di2023, Charles Leclerc della Ferrari si è aggiudicato il miglior tempo. ...E' di Charles Leclerc il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp di2023. Il monegasco della Ferrari gira oggi, 15 settembre, in 1'33 350 precedendo il compagno di squadra lo spagnolo Carlos Sainz (1'33 428) e il bicampione del mondo in carica e leader ...

