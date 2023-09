F1 GP Singapore 2023 | Vasseur | “Stiamo facendo un bel lavoro | è stato un buon venerdì”

I due si sono incontrati lo scorso giugno in occasione dello Shangri - La Dialogue di: si sono stretti la mano, ma non c'è stato nessun incontro formale e Li non ha risparmiato parole ...Il fine settimana inper il GP che inaugura l'ultima parte della stagionedi F1 parte al meglio per Ferrari. Le prove libere del venerdì hanno dimostrato che le SF - 23 hanno trovato la giusta quadra come ...GP, FP2: cronaca e tempi Piloti non contenti Nessuno dei due piloti si è detto soddisfatto di questo venerdì. Per entrambi il ritardo dal vertice è elevato, e sebbene la squadra avesse ...I risultati completi delle Libere 2 a>>

Prove libere Formula 1 GP Singapore: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2 Fanpage.it

F1, GP Singapore 2023: il nuovo layout del tracciato, orario e dove vederlo in tv Quotidiano Sportivo

Li Shangfu sarebbe al centro di un’indagine condotta dalle autorità cinesi riguardo presunte irregolarità legate all’acquisto di ...Come accaduto a Monza la scorsa settimana, è Carlos Sainz il più veloce della giornata di prove libere a Singapore. La Ferrari si conferma leader dopo che nel primo turno era stato Charles Leclerc a ...F1 GP Singapore highlights prove libere - Vi riportiamo gli highlights delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.