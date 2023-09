F1 GP Singapore 2023 | Sainz | “Un venerdì positivo | vedremo cosa succederà domani con la pista”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Un. La vettura è sembrata lavorare bene a livello di prestazioni fin dal primo giro della prima sessione, per cui nella seconda ci siamo potuti dedicare a rifinire ulteriormente il set-up”. Carlos, pilota della Ferrari, ha commentato in questo modo le due sessioni di libere andate in scena sul circuito di Marina Bay in vista del GP di. “Mi aspetto che lamigliorerà ulteriormente, con ancora più grip.in quelle condizioni quanto noi riusciremo a migliorare e quello che riusciranno a fare i nostri avversari”, ha proseguito il pilota ispanico. SportFace.

Dopo quattordici vittorie consecutive nella stagionedi Formula 1, l a Red Bull nel Gran Premio dipotrebbe doversi accontentare di una posizione di rincalzo È la domanda che sorge spontanea dopo la seconda sessione di prove libere a ...MARINA BAY () " Si tinge di rosso Ferrari il venerdì di libere a. La scuderia di Maranello monopolizza le prime due sessioni: se al mattino è Charles Leclerc il più veloce in 1'33350, precedendo di 78 millesimi Carlos Sainz, al pomeriggio i ruoli si ...- È Carlos Sainz il più veloce nelle FP2 di, che chiudono il venerdì del sedicesimo appuntamento stagionale di F1 . Lo spagnolo ferma il cronometro in 1:32.120 con soli 18 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc , per una doppietta ...- Giornata strana aper la Formula 1. Le prove libere, dominate dalle Ferrari di Sainz e Leclerc , sono state interrotte per tre volte per degli incidenti con delle iguane di varie dimensioni, di cui una enorme ...

Prove libere Formula 1 GP Singapore: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2

F1, GP Singapore 2023: il nuovo layout del tracciato, orario e dove vederlo in tv

È una Ferrari scintillante quella ammirata nel venerdì di Singapore. Vedere le Rosse brillare a Monza rappresentava un auspicio concreto, puntualmente tramutatasi in realtà. Trovarle al vertice anche ...Di Salvatore Riggio A Marina Bay, Singapore, il primo di otto Gran Premi lontano dall’Europa. Qui Verstappen non ha mai vinto, ma va a caccia dell’11° successo di fila… Leggi ..."È stata una buona giornata: la vettura sembra un po' più competitiva rispetto a quanto ci aspettavamo, ma non ci facciamo troppe illusioni dal momento che credo che i nostri rivali non abbiano ancora ...