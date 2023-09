F1 GP Singapore 2023 | risultati e classifica FP2 | ancora doppietta Ferrari Sainz precede Leclerc

(Di venerdì 15 settembre 2023) Lesi confermano al comando anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di. A far registrare il miglior crono in 1.32.120 è lo spagnolo Carlos, che prosegue sulle ali dell’entusiasmo dopo il suo primo podio stagionale a Monza,ndouna volta il compagno di squadra Charlese la Mercedes di George Russell. Ottima prova anche per l’Aston Martin di Fernando Alonso che si piazza in quarta posizione davanti a Lewis Hamilton ed entrambi fanno segnare un bel passo gara. In ombra le due Red Bull di Sergio Perez e del due volte campione del mondo Max Verstappen, che chiudono rispettivamente all’ottavo e al nono posto. Ecco ie ladella seconda sessione di ...

Lo scandalo ha messo in luce alcune storture del modello di sviluppo economico del paese, in un periodo politicamente ...... Regno Unito, Germania, Francia, India,, Paesi Bassi, Brasile, Australia, Messico, Irlanda, Spagna, Italia, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Svezia tra il 23 - 08 -e 30 ......scritto che Li non si è presentato ad un incontro programmato con il capo della marina di... Li era stato nominato ministro della difesa nel marzo, dopo aver esercitato per alcuni mesi ...Infatti, il ministro cinese ha saltato gli incontri con gli omologhi del Vietnam e di. Al riguardo, il portavoce del ministro degli Esteri Mao Ning ha risposto ai giornalisti durante una ...

GP Singapore, seconde libere LIVE Sky Sport

LIVE Formula 1 GP Singapore, prove libere in diretta: Ferrari vola nelle Fp1 con Leclerc e Sainz, orari Fp2 e dove vederle Fanpage.it

15.00 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano gli ultimi 60 minuti di prove libere del venerdì a Singapore per la F1. 14.56 Prime sensazioni non così incoraggianti infine per Aston Martin, che aveva davvero ...Questi i risultati completi delle FP2 del GP di Singapore. Dopo aver girato questa mattina, cala la notte sul circuito di Marina Bay e le vetture tornano in pista per la seconda sessione di prove ...Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP di Singapore del Mondiale di Formula 1 2023: sul circuito… Leggi ...