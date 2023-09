F1 GP Singapore 2023 | Perez | “Troppo lontani dalla Ferrari | speriamo di avvicinarci”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Dobbiamo capire perché abbiamo sofferto parecchio sul posteriore della vettura, ci sono parecchie cose da esaminare, è importante l’assetto utile per la gara. Certo che il gap è grosso, ci aspettavamo che lafosse forte qua ama noi siamoche domani riusciremo addi più. Mi aspetto una sfida difficile”. Sergio, pilota Red Bull, parla così ai media al termine delle due sessioni di prove libere sul circuito di Marina Bay in vista del GP di. SportFace.

MARINA BAY () - Si tinge di rosso Ferrari il venerdì di libere a. La scuderia di Maranello monopolizza le prime due sessioni: se al mattino è Charles Leclerc il più veloce in 1'33"350, precedendo di 78 millesimi Carlos Sainz, al pomeriggio i ruoli si ...Le rosse davanti nel venerdì di collaudi La Ferrari fa doppietta anche nelle seconde prove libere del Gp dioggi 15 settembre. Sul circuito di Marina Bay è lo spagnolo Carlos Sainz il più veloce con il tempo di 1'32"120 davanti al monegasco Charles Leclerc (1'32"138). Terzo tempo per l'......libere 2 - Ferrari si è confermata al comando della graduatoria generale dei tempi nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di, 16° appuntamento del mondialedi ......alla classifica dei migliori tempi anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di. 15 settembre

Decisamente meno fresco e rilassato del solito, Max Verstappen racconta (o meglio, riassume) così lesito in buona sostanza negativo della prima giornata di prove del GP di Singapore sua e della Red ...MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Si tinge di rosso Ferrari il venerdì di libere a Singapore. La scuderia di Maranello monopolizza le prime due sessioni: se al mattino è Charles Leclerc il più ...Un venerdì nero per Max Verstappen, in ombra come la sua Red Bull nella giornata che ha aperto il weekend del GP di Singapore. Il campione del mondo, dopo aver litigato con la sua monoposto (anche un ...