F1 GP Singapore 2023 | Leclerc | “Buona giornata | ma non ci illudiamo”

"È stata una buona giornata: la vettura sembra un po' più competitiva rispetto a quanto ci aspettavamo, ma non ci facciamo troppe illusioni dal momento che credo che i nostri rivali non abbiano ancora mostrato il loro vero potenziale". Lo ha detto Charles Leclerc dopo le ottime prove libere del venerdì al Gp di Singapore per la Ferrari: "Lavoreremo per raffinare ulteriormente il bilanciamento della monoposto e sono fiducioso che potremo migliorare ancora domani".

Dopo quattordici vittorie consecutive nella stagione 2023 di Formula 1, la Red Bull nel Gran Premio di Singapore potrebbe doversi accontentare di una posizione di rincalzo. È la domanda che sorge spontanea dopo la seconda sessione di prove libere a Marina Bay. Si tinge di rosso Ferrari il venerdì di libere a Singapore. La scuderia di Maranello monopolizza le prime due sessioni: se al mattino è Charles Leclerc il più veloce in 1'33350, precedendo di 78 millesimi Carlos Sainz, al pomeriggio i ruoli si invertono. È Carlos Sainz il più veloce nelle FP2 di Singapore, che chiudono il venerdì del sedicesimo appuntamento stagionale di F1. Lo spagnolo ferma il cronometro in 1:32.120 con soli 18 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, per una doppietta Ferrari. Giornata strana a Singapore per la Formula 1. Le prove libere, dominate dalle Ferrari di Sainz e Leclerc, sono state interrotte per tre volte per degli incidenti con delle iguane di varie dimensioni, di cui una enorme.

È una Ferrari scintillante quella ammirata nel venerdì di Singapore. Vedere le Rosse brillare a Monza rappresentava un auspicio concreto, puntualmente tramutatasi in realtà. Trovarle al vertice anche a Marina Bay, Singapore, il primo di otto Gran Premi lontano dall'Europa. Qui Verstappen non ha mai vinto, ma va a caccia dell'11° successo di fila.