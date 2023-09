F1 | Gp Singapore 2023 | date | orari | dove vederlo in tv e streaming

Leggi su seriea24

(Di venerdì 15 settembre 2023) (Adnkronos) – Weekend di Formula 1 che sbarca in Asia. Si corre il GP di, sul circuito cittadino di Marina Bay, da oggi al via con le prime libere. Sabato, appuntamento alle 15 con le qualifiche che sanciranno l’ordine di partenza della gara, in programma domenica alle 14. Il Gran Premio disarà trasmesso in tv da Sky, insu Now. GP, programma su Sky eOggi venerdì 15 settembre 11.30 prove libere 1, alle 15 prove libere 2. Domani sabato 16 settembre alle 11.30 prove libere 3, 14.15 Warm Up, ore 15 qualifiche (in differita alle 18.30 su TV8). Domenica 17 settembre alle 14 la gara (in differita alle 18 su TV8). seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.