F1 | Gp Singapore 2023 | date | orari | dove vederlo in tv e streaming

(Di venerdì 15 settembre 2023) (Adnkronos) – Weekend di Formula 1 che sbarca in Asia. Si corre il GP di, sul circuito cittadino di Marina Bay, da oggi al via con le prime libere. Sabato, appuntamento alle 15 con le qualifiche che sanciranno l’ordine di partenza della gara, in programma domenica alle 14. Il Gran Premio disarà trasmesso in tv da Sky, insu Now. GP, programma su Sky eOggi venerdì 15 settembre 11.30 prove libere 1, alle 15 prove libere 2. Domani sabato 16 settembre alle 11.30 prove libere 3, 14.15 Warm Up, ore 15 qualifiche (in differita alle 18.30 su TV8). Domenica 17 settembre alle 14 la gara (in differita alle 18 su TV8). il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

🔊 Ascolta l'articolo La Formula 1 approda aIl weekend di Formula 1 si svolge a, con il Gran Premio diche si tiene sul circuito cittadino di Marina Bay. L'evento ha inizio oggi, con le prime sessioni di prove libere. Ecco il programma completo dell'evento e ......nella lotta per il terzo posto in classifica Piloti e questo fine settimana potrebbe essere una delle ultime grandi occasioni per salire ancora sul podio in questoper Fernando. Ala ...Gran Premio diin tv: diretta Sky (differita Tv8) . GP di: dove vederlo in diretta tv e streaming. La Formula 1 , dopo una settimana di pausa, è pronta a regalare nuovamente ...Ilè servito a inquadrare i problemi, ma i risultati sono stati una delusione. La Red Bull è ... La sfida in pista per Carlos Sainz aSainz è consapevole delle sfide che lo attendono in ...

F1, GP Singapore 2023: il nuovo layout del tracciato, orario e dove vederlo in tv Quotidiano Sportivo

F1 2023, Gp Singapore da oggi: date e orari, dove vederlo in tv e streaming Adnkronos

McLaren ha portato dei grossi aggiornamenti per il GP di Singapore per cercare di fare un ulteriore passo in avanti in griglia.Signore e signori, le luci si accendono sul weekend del GP di Singapore, round del Mondiale 2023 di F1. La pista asiatica è pronta a essere teatro di grande sfide e si prospetta un fine-settimana alla ...Sky Sport Motori Weekend | F1 Singapore (con Infinite Studio), GTWC, Ferrari Challenge, In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con la Formula 1 che ...