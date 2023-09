F1 | Frederic Vasseur | “È stato il nostro miglior venerdì dell’anno | non ce lo aspettavamo qui”

(Di venerdì 15 settembre 2023)esaltante a Marina Bay per la Ferrari più convincentein occasione delle prime prove libere del Gran Premio di Singapore 2023, valido come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le SF-23 hanno fatto doppietta nella simulazione di qualifica disputata in notturna nella FP2, con Carlos Sainz al comando in 1’32?120 subito davanti a Charles Leclerc e con un vantaggio di due decimi sulla Mercedes di George Russell e tre decimi e mezzo sull’Aston Martin di Fernando Alonso. “Per prima cosa, èildall’inizio della stagione. E’ un po’ inatteso su una pista di questo tipo, ma nel complesso credo che abbiamo fatto un bel lavoro. La qualifica però è domani e sarà una questione di gestione e di preparazione delle gomme. Però è sempre ...

