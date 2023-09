F1 | Ferrari in testa con margine a Singapore | realtà o fuoco di paglia? Ma il degrado gomme…

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) È unascintillante quella ammirata nel venerdì di. Vedere le Rosse brillare a Monza rappresentava un auspicio concreto, puntualmente tramutatasi in. Trovarle al vertice anche a Marina Bay appariva, invece, la speranza di un tifoso fin troppo ottimista. Invece, a dispetto del cambio radicale di tracciato e contesto (nella città-stato asiatica si corre in notturna), il Cavallino Rampante si è fatto valere anche all’Equatore. Siamo solo al primo giorno, certo, quello che non conta nulla nell’economia di un weekend. Però è indiscutibile come la Scuderia di Maranello abbia comandato la tabella dei tempi sia nella FP1 (con luce naturale) che nella FP2 (tenutasi dopo il tramonto). Un segnale di come la SF-23 si sia adattata al meglio alla pista urbana riveduta e corretta. Non bisogna dimenticare come nel T3 siano ...