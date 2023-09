F1 | Fernando Alonso | “Ferrari fuori dalla nostra portata | il nuovo layout è divertente”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Un buon venerdì pera Singapore, round del Mondiale 2023 di F1. Sul rinnovato circuito cittadino di Marina Bay, l’iberico dell’Aston Martin ha trovato una buona messa a punto nella seconda sessione di prove libere, conclusa con il quarto tempo. Tuttavia, è netta la sensazione che lesiano a un livello alto, come era già accaduto a Monza e non è un caso che le due Rosse abbiano occupato le prime due posizioni di FP1 e di FP2, con il monegasco Charles Leclerc a svettare nella prima ora e lo spagnolo Carlos Sainz nella seconda. In sostanza, attenzione alla scuderia di Maranello. L’ha detto a chiare lettereai microfoni del canale ufficiale della F1: “Credo che purtroppo lasia un po’...

Il pilota dell' Aston Martin, Fernando Alonso, al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio di Singapore 2023 di Formula 1 , ha commentato il passo della sua vettura: ' Probabilmente la Ferrari è fuori dalla nostra portata.'

Ancora fa fatica la Aston Martin-Mercedes, ottava con Fernando Alonso e 11esima con Lance Stroll. Bello slancio per l'Alpha Tauri-Honda, nona con Yuki Tsunoda. L'asturiano si è detto colpito dalle prestazioni delle due SF-23 ed è convinto che anche le Red Bull torneranno veloci domani e domenica.