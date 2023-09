F1 | Carlos Sainz e Charles Leclerc davanti a tutti nella FP2 a Singapore | 8° Max Verstappen

(Di venerdì 15 settembre 2023) Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP di, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Marina Bay i piloti e le squadre hanno lavorato, ricercando la miglior messa a punto possibile su di un tracciato che ha cambiato un po’ pelle rispetto al passato. Il layout, sempre da elevato carico aerodinamico, prevede quattro curve in meno rispetto al passato. Si è passati da 23 a 19 a seguito alla rimozione di due chicane nel terzo settore. Al loro posto è stato inserito un rettilineo di 397 metri, che porta all’attuale curva 16. Di conseguenza, la configurazione è di 4.940 metri rispetto ai 5.063 della stagione scorsa. Un venerdì nel segno della Ferrari: uno-due della Rossa, congli scongiuri del caso.ha ottenuto il miglior tempo di 1:32.120 a precedere di appena 0.018 il ...

Questa mattina, nelle FP1, il più veloce di tutti è stato Charles Leclerc, davanti al compagno di squadra. Terza posizione per la Red Bull di Max Verstappen, davanti a Lando Norris e ...Nelle prime libere, ricordiamo, Charles Leclerc esi sono issati al comando della graduatoria generale dei tempi, mentre Max Verstappen e Sergio Perez non hanno fatto meglio della terza ...Doppietta Ferrari nelle PL1 Il fine settimana di Marina Bay è iniziato nel segno delle Ferrari , davanti a tutti nelle PL1 con Charles Leclerc più veloce diper 78 millesimi . Terzo a ...La sessione di questa mattina, ricordiamo, ha evidenziato un ottimo approccio della Ferrari con Charles Leclerc al comando davanti a. Appuntamento alle 15.00 di questo pomeriggio, in ...

Prove Libere del Gp di Singapore, F1 Mondiale 2023. Diretta Live Virgilio Sport

Singapore, squillo Ferrari in FP1: doppietta Leclerc-Sainz, poi Verstappen Tuttosport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Simulazione di passo gara abbastanza difficile da interpretare, anche se Ferrari è sembrata decisamente più attaccabile rispetto al giro secco a causa d ...Curioso incidente durante le prove libere del pomeriggio a Singapore. Nel secondo settore diverse grosse lucertole sono entrate in pista, facendo esporre la bandiera gialla. Prima sessione positiva pe ...Una invasione di Lucertole sul circuito di Singapore ha ostacolato le prove libere di alcuni piloti, in particolare ha coinvolto Verstappen e Norris.