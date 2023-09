Extra profitti banche | la bocciatura di Marina Berlusconi | ' Tassa demagogica'

(Di venerdì 15 settembre 2023) su Tg. La7.it - "Ho apprezzato molte misure del governo, tra queste non c'è lasuglidelle. Capisco le motivazioni ma non sono sufficienti a superare le ...

"Non mi piace il termine - aggiunge - Lo trovo fuorviante e anche demagogico , chi stabilisce quanto profitto èe quanto è normale E quale è la misura Il provvedimento si presta a diversi ...Marina Berlusconi ai margini dell'assemblea di Confindustria: "Ho apprezzato molte misure del Governo Meloni, fra queste non c'è la tassa di. Ho grande perplessità sul metodo e merito. Non mi piace il termine, lo trovo demagogico, chi stabilisce se un profitto siaE quale è la misura Ho diversi dubbi anche sulla ...Chiedono salari più alti e condizioni di lavoro migliori, in linea con gliche le industrie hanno ottenuto negli ultimi anni. Il sindacato ha chiesto un aumento delle retribuzioni del ...Con queste parole Marina Berlusconi, a margine dell'Assemblea di Confindustria, ha commentato la misura promossa dalla premier Giorgia Meloni sulla tassa agliguadagni degli istituti di credito.

Sulla tassazione temporanea sugli extra profitti delle banche il Governo Meloni è stato bocciato dall'Europa Il Riformista

Extra-profitti, Marina Berlusconi: "Sono perplessa, mi sembra demagogia" - Economia - Ansa.it Agenzia ANSA

"Non mi piace il termine - aggiunge - Lo trovo fuorviante e anche demagogico, chi stabilisce quanto profitto è extra e quanto è normale E quale è la misura Il provvedimento si presta a diversi dubbi ...Gentiloni: «Le polemiche danneggiano il nostro Paese» Extra profitti sulle banche, il piano del governo per rivedere la tassa della discordia Cina, il debito «nascosto» che minaccia l’economia: le ...(LaPresse) Marina Berlusconi appoggia gran parte degli interventi operati dal governo Meloni ma non tutti. La presidente di Finivest ha ...