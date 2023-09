Expo 2030 Rocca | Sarò all’ ONU | farò campagna per Roma

(Di venerdì 15 settembre 2023) “La prossima settimanaAssemblea delle Nazioni Unite, dove parleremo di temi importanti, e sarà la mia ultima settimana da presidente della Croce Rossa. Sarà l’occasione per fareelettorale per l’, perché ha un potenziale enorme di 51 miliardi di euro di valore e vogliamo fare di tutto perché la Capitale e la Regione possano aggiudicarsela”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco, durante una conferenza stampa in Senato. (Red/ Dire)

... quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana - comunica di essere stata ammessa tra i partner di Fondazione Romaa sostegno della candidatura della città Capitolina. ...... quale elemento essenziale alla "crescita sostenibile e vocata al turismo" e ai "servizi innovativi", anche in vista del Giubileo 2025 e della candidatura di Roma Capitale per... quale elemento essenziale alla 'crescita sostenibile e vocata al turismo' e ai 'servizi innovativi', anche in vista del Giubileo 2025 e della candidatura di Roma Capitale per. 'Un ...In questo senso, il suo rafforzamento sarà utile anche in prospettiva del Giubileo del 2025 e della candidatura di Roma Capitale per l'. È questo il punto centrale dello schema di protocollo ...

“Mi piacerebbe uscire a fare la spesa senza rischiare un proiettile in corpo”. Tor Bella Monaca, anno 2023. Nella Roma da copertina che sogna l’Expo del 2030 e si avvia a celebrare l’imminente Giubile ...CIVITAVECCHA – “ Ora Civitavecchia sa di poter accogliere le sfide del futuro, a partire da Giubileo 2025 e Expo 2030. Il perno sul quale agire per azionare la leva dello sviluppo nel prossimo decenni ...Ha avuto inizio giovedì la visita in Paraguay del Comitato promotore della candidatura di Roma ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030. (ANSA) ...