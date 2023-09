Ex Sampdoria | Junior Tavares ha un tumore al cervello

GENOVA - L'ex calciatore della(di cui ha vestito la maglia nel 2018)Tavares ha un tumore al cervello. Secondo quanto rivelato dai media brasiliani, infatti, il giocatore - attualmente al Ponte Preta - avvertiva ...Tavares , 27enne terzino brasiliano attualmente al Ponte Preta ma passato anche in Italia con la maglia della, ha un tumore al cervello. Secondo quanto riportano i media locali, il ...Sono giorni difficili per l'ex difensore dellaTavares , a cui è stato diagnosticato un tumore al cervello : il 27enne terzino brasiliano , che aveva indossato la maglia blucerchiata nella stagione 2018/19, dovrà sottoporsi a una ...L'ex difensore dellaTavares è stato ricoverato: dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello . La notizia arriva dal Brasile , dove il terzino attualmente gioca ...

