Evade dai domiciliari | arrestato 49enne di Villa Literno

(Di venerdì 15 settembre 2023). È stato fermato a un chilometro di distanza da casa ildidetenuto aiche, nella giornata di ieri, è statodai carabinieri della locale Stazione per evasione. L’uomo,in flagranza di reato il 6 settembre del 2020 per tentato omicidio di un diciannovenne del posto, commesso a seguito di lite verbale sorta per futili motivi, dal 3 marzo 2023 era stato posto alla detenzionedall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’, sottoposto agli arresti, nella mattinata odierna verrà giudicato con rito direttissimo.

