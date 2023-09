Evade dai domiciliari | arrestato 49enne di Villa Literno

(Di venerdì 15 settembre 2023). È stato fermato a un chilometro di distanza da casa ildidetenuto aiche, nella giornata di ieri, è statodai carabinieri della locale Stazione per evasione. L’uomo,in flagranza di reato il 6 settembre del 2020 per tentato omicidio di un diciannovenne del posto, commesso a seguito di lite verbale sorta per futili motivi, dal 3 marzo 2023 era stato posto alla detenzionedall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’, sottoposto agli arresti, nella mattinata odierna verrà giudicato con rito direttissimo.

48enne arrestato il giorno prima ai domiciliari e viene riarrestato Nella mattinata del 9 settembre, invece, i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria hanno arrestato, con l'accusa ...Il figlio violento evade dai domiciliari e torna dai genitori. Loro lo rispediscono in carcere Il figlio violento evade dai domiciliari, torna dai genitori ma loro, spaventati, lo rimandano in carcere. A Sondrio i carabinieri hanno arrestato un 47enne valtellinese. La vicenda La scorsa notte l'uomo si è ...Raggiunto a casa dai carabinieri che lo hanno informato della situazione, notificandogli gli atti giudiziari, il 50enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Lunedì sera 11 settembre, i militari, impegnati in servizio di pattuglia, sono stati chiamati dai familiari dell'uomo, che senza alcuna autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni impostegli ...

Il magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Agrigento ha disposto la revoca della detenzione domiciliare e il trasferimento in carcere per un uomo di 59 anni, di Menfi. L'uomo è indagato per ...Un 29enne è stato arrestato per evasione dai domiciliari a San Lazzaro, Bologna, a cui era sottoposto per stalking. I carabinieri lo hanno bloccato e il giudice del riesame ha emesso un provvedimento ...