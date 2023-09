Eurovolley 2023 | Malagò | “Mattarella? Onorati della presenza nella finale contro la Polonia”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Con la Francia è stato uno spot assoluto non solo per la pallavolo, ma per tutto lo sport. Tutta la coreografia del pubblico, molta sportività da ogni punto di vista e i richiami dello speaker che ricordano sempre certi messaggi culturali e di comportamento”. Cosi Giovanni, presidente del Coni, a margine di un evento al Circolo Canottieri Aniene. “Davanti avevi la Francia, squadra che è campionessa olimpica.sarà alla? Il presidente ci onorasuaed è un motivo in più di orgoglio”, conclude. SportFace.

Volley- 2024 Squadra Verona Volley Dentro nel sestetto di partenza per sostituire un infortunato Russo, dà il meglio di sè insieme ai compagni. Rana Verona prontissima a fare il tifo per l'Italia e in ...... Come un anno fa la finale sarà ancora Italia - Polonia . Questa volta, però, in palio non c'è il Mondiale, ma l' Europeo : i ragazzi di Grbic proveranno a vendicare la sconfitta dell'11 settembre 2022 ...La semifinale è cominciata molte ore fa. È successo quando Jean Patry , vecchia conoscenza del volley italiano, ha dichiarato all'Equipe che i due lunghi trasferimenti della Francia nel corso della ...

ROMA, 15 SET – "Ero pieno di adrenalina, sono contento della prestazione, non potevamo sperare in una serata migliore. Domani in finale contro la Polonia vogliamo spaccare tutto". Il giovanissimo ...La nazionale italiana maschile di volley vola in finale agli Europei. Davanti ai 10mila del Palaeur di Roma, gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno giocato la semifinale perfetta contro i campioni ...L'Italia del volley vola in finale agli europei.