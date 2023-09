Europei di volley | l’Italia travolge la Francia a Roma | sabato la finale contro la Polonia di Grbic | servirà uno scatto in più

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tutto liscio come l’olio per i Fefé Boys, che aglidiliquidano i campioni olimpici dellacon un tre a zero facile, forse troppo facile (25-21, 25-19, 25-23). Ed è di nuovo in, dopo quella del torneo continentale di due anni fa e dopo lamondiale dello scorso anno.16 settembre dall’altra parte ci sarà ancora la, come un anno fa. Dopo la tiratissima partita con l’Olanda ai quarti, vinta al quinto set, i ragazzi allenati da Ferdinando De Giorgi sembrano giocare rilassati davanti ai diecimila del Palazzetto dello Sport dell’Eur, a. I transalpini allenati da Andrea Giani, molti dei quali cresciuti nel campionato italiano, tengono soltanto fino alla fine del primo set, poi sembrano i fantasmi di ...

ROMA " " Simone Giannelli ha fatto delle cose stasera ma non fatemi parlare dei singoli: devo vincere l'Europeo". Fefé De Giorgi ha una capacità di sintesi incredibile, mascherata da affabilità, e ...... guidati in panchina da un'altra leggenda delazzurro, Giani. La Polonia è stata la prima finalista dei campionatidi pallavolo maschile. Al Palalottomatica di Roma i biancorossi hanno ...2023 - 2024 Squadra VeronaDentro nel sestetto di partenza per sostituire un infortunato Russo, dà il meglio di sè insieme ai compagni. Rana Verona prontissima a fare il tifo per l'Italia e in particolare per il suo ...L'Italia ha battuto 3 - 0 la Francia nella semifinale valida per glidimaschili 2023. Al PalaEur grande prestazione dei ragazzi di De Giorgi, che hanno giocato una partita perfetta senza dare possibilità di rimonta ai transalpini. Ecco le parole del ct: ...

Italia-Francia 3-0, azzurri in finale agli Europei di volley maschile: il risultato della partita Fanpage.it

Italia-Francia, la semifinale degli Europei di Volley: gli azzurri vincono 3-0 e volano in finale (25-21,... Corriere della Sera

L'Italia ha sconfitto la Francia per 3-0 (25-21; 25-19; 25-23) al PalaEur di Roma e si è qualificata alla Finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale ha travolto i Campioni Olimp ...Una serata che difficilmente dimenticheranno. Gli Azzurri volano in finale agli Europei di Volley Maschile. Un sogno diventato realtà sotto il cielo di Roma dove, al PalaEur, la Francia si è arresa ...Ringrazio i miei genitori per avermi fatto così alto” ROMA – “Simone Giannelli ha fatto delle cose stasera… ma non fatemi parlare dei singoli: devo vincere l’Europeo”. Fefé De Giorgi ha una capacità ...