Equitazione | Longines Global Champions Tour | ai ‘Madrid in Motion’ la tappa del Circo Massimo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Aldi Roma prima giornata delcon un venerdì ricco di emozioni grazie alla competizione a squadre dellaLeague. Ad aggiudicarsi laa squadre del concorso capitolino i Madrid in Motion (4/132?15) che sono saliti sul gradino più alto del podio davanti ai Paris Panthers (8/130?61) e agli Istanbul Warriors (8/131?90). Successo per Lorenzo De Luca su Don Vito nella 155 a tempo GCL – First Competition, mentre il francese numero due al mondo Julien Epaillard si è aggiudicato l’individuale da 160 del secondo round. Sarà un testa a testa fino alla fine per il titolo stagione, con i Riesenbeck International (primi a 302 punti) e i Paris Panthers (299 punti) pronti a darsi ...

Al Circo Massimo la squadra di Madrid sale sul gradino più alto del podio del concorso capitolino. Uno straordinario Lorenzo De Luca si aggiudica la 155 a tempo GCL – First Competition, mentre il fran ...Giovanni Lucchetti e Beatrice Bacchetta sono i protagonisti azzurri della prima giornata di corse ...Grande colpo d'occhio al Circo Massimo per l'inizio della "Formula 1 dell'equitazione": Lucchetti vince la 1.40 a tempo, Bacchetta fa sua la 1.25 a fasi consecutive ...