Elizabeth Warren dichiara guerra a Elon Musk | cosa c’è dietro la mossa della senatrice dem

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dopo aver inizialmente messo i terminali Starlink a disposizione delle forze ucraine, il noto miliardarioha assunto una posizione maggiormente critica sul conflitto, chiedendo apertamente l’avvio di negoziati con il Presidente russo Putin e presentando un proprio piano di pace. A seguito di una recente controversia sorta in virtùmancata messa a disposizione da parte del miliardario dei terminali Starlink per un attacco navale alla Crimea, laamericanaha chiesto l’invio di un’indagine su. InsideOver.

di Dave DeCamp - Anti War La senatrice Elizabeth Warren (D - MA) ha chiesto un'indagine sul CEO di SpaceX Elon Musk dopo che è stato rivelato che aveva rifiutato di attivare il suo servizio Internet satellitare Starlink per un attacco ...

