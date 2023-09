Elisabetta Gregoraci | il dettaglio sul collo del figlio Nathan | “Cosa sono quei segni?”

e Nathan Falco affiatatissimi. La conduttrice e il figlio avuto da Flavio Briatore sono legatissimi e in totale sintonia. A dimostrarlo i tanti video sui social. Nell'ultimo, ad ...La conduttrice si è concessa un ultimo tuffo in ...Dopo il successo a Battiti Live, la conduttrice si prepara a un nuovo capitolo professionale e non mancano le critiche sul suo recente outfit.ha destato molta ......8 milioni di follower) e Belén Rodríguez (10,6 milioni di follower) ed al terzo posto da Rudy El Kholti (30 mila follower) ed(1,9 milioni di follower). Tra vecchi e nuovi ...

Elisabetta Gregoraci, il video con il figlio Nathan Falco diventa virale: il mistero dei segni sul collo e lo leggo.it

Gregoraci, il dettaglio misterioso sul figlio: "Ma quei segni sul collo" Liberoquotidiano.it

Leggi Anche Elisabetta Gregoraci scatena la polemica all'evento: cosa ha fatto che ha fatto infuriare tutti La produzione del programma ha permesso loro di entrare nella casa principale e i ragazzi ...Elisabetta Gregoraci, con la sua vitalità e carisma, ha conquistato il cuore di molti. Famosa non solo per la sua carriera in televisione, ma anche per il suo ruolo di madre e compagna, Elisabetta ha ...Dopo aver trascorso le vacanze estive all’insegna dell’amore e della famiglia, Elisabetta Gregoraci si è mostrata durante la sua ultima giornata al mare e ha scritto un messaggio per i suoi fan.