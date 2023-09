Elezioni Villaricca | Mautone | ho 18anni e mi candido nella Lista Casa con Gaudieri

(Di venerdì 15 settembre 2023): Il candidato della, Salvatorespiega le motivazioni della sua candidatura a sostegno di. Sono un giovane diche vive profondamente il territorio e da qualche anno mi impegno quotidianamente per migliorarlo. Mi chiamo Salvatoreho 18 anni e quest’anno frequenterò il 5° anno dell’Istituto alberghiero a Qualiano. Il 22 e 23 ottobre aci saranno di nuovo lecomunali dopo circa due anni di commissariamento, dentro di me giorno dopo giorno è maturata la voglia di scendere in campo con i giovani del mio territorio, all’interno dellaa ...

...segreteria del circolo PD dipartecipa alla costruzione della coalizione democratica, progressista e riformista a sostegno del candidato sindaco Nicola Campanile per le prossime......segreteria del circolo PD dipartecipa alla costruzione della coalizione democratica, progressista e riformista a sostegno del candidato sindaco Nicola Campanile per le prossime...

VILLARICCA. Elezioni Comunali: si amplia la coalizione di Gaudieri “Villaricca a testa alta” L' Altra Notizia

Villaricca A Testa Alta sostiene Gaudieri alle elezioni comunali Punto! Il web magazine

VILLARICCA – Si torna a votare a Villaricca, dopo due anni di amministrazione straordinaria a seguito dello scioglimento del consiglio comunale avvenuto nell’agosto 2021. In città, in questi giorni, ...VILLARICCA – Sono ore decisive in città per la composizione delle coalizioni che si sfideranno nella competizione elettorale del 22/23 ottobre prossimo. A riguardo, il Partito Democratico, con un ...Nicola Campanile, funzionario Inail, con una lunga storia politica pregressa, è il primo candidato ufficiale alla carica di sindaco per le elezioni amministrative nel comune di Villaricca, comune scio ...