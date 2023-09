Elezioni regionali in Toscana | Tomasi | “Non mi candiderò | ma ci sarà una svolta credibile”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Non si candiderà alla presidenza della Regione per il centrodestra, Alessandro, sindaco di Pistoia. Che spiega: "Allagli voglio bene, perché sono un 'ccio', però intendo finire il mio mandato a Pistoia, ci sono opere importanti da mettere a terra, stanno partendo i lavori legati al Pnrr, quindi il mio orizzonte è qui, con il termine del mandato e sono concentrato sui lavori della città" L'articolo proviene da Firenze Post.

La corsa alle Europee E, guardando avanti, con alcune importanti sfide elettorali che arrivano prima ancora delle Europee:in Polonia,in Germania, politiche anticipate in Olanda ...di Guido Paglia C'è un fantasma che si aggira per la Sardegna che si prepara alle: quello di Renato Soru . Così, parafrasando Marx, dall'interno del Pd rispondono alla citazione maoista dell'ex - presidente del luglio scorso, quando fece capire di essere pronto a ...Inoltre, avrebbe beneficiato di un finanziamento per la sua campagna elettorale per ledel 2019, pari a 5.000 euro, attraverso due società legate a Marinelli. Infine, le è stata ...... un bracciale da 700 euro, la promessa di ammissione di un suo conoscente al corso Uefa C organizzato dalla Figc, un finanziamento della campagna elettorale per ledel 2019 per un ...

Elezioni Regionali, S come Salvini, Solinas e Soru: una lettera sfortunata… SardiniaPost

Valentino Castellani: “Al centrosinistra serve una strategia per le elezioni regionali. Valle e Saracco collaborino” La Repubblica

Cronaca Pescara - 15/09/2023 19:29 - La Procura di Pescara ha avanzato una richiesta di processo nei confronti di nove individui nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta ...PISTOIA – Non si candiderà alla presidenza della Regione per il centrodestra ... quindi non si vincono le elezioni con la paura, ma neanche soltanto con un candidato o con posizioni di bandiera, ...Fondatore di "Scelta nuova per l'Abruzzo" Massimo Pasqualone. Radunerà esponenti di arte e cultura uniti da ideologie comuni ...