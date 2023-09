Egency eSport – John FutUniverse Masterclass 4°edizione | trade like a Pro!

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 15 settembre 2023) La quarta edizione delladedicata alla Compravendita su Ultimate Team è in arrivo a partire dal 9 ottobre! Scopri insieme ale nuove dinamiche di mercato su EA Sports FC 24! Da oggi sono aperte le prenotazioni ad un costo, in offerta lancio, di 69,99€ (anziche 79,99€), prezzo valido fino al 30 settembre. Guarda le lezioni dell’unico percorso formativo LIVE su FC24 tenuto dal topr italiano: 8 lezioni uniche e un gruppo Telegram dedicato in cui potrai confrontarti direttamente con.Il corso sarà a numero chiuso, fino ad un massimo di 100 iscritti, con durata tre mesi dei quali i primi due di lezioni LIVE e gruppo Telegram, mentre l’ultimo il terzo, solo di gruppo Telegram per approfondimenti e domande....