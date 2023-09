Ecofin | foto di famiglia dei ministri Ue a Santiago de Compostela

(Di venerdì 15 settembre 2023) Idell'Economia e delle Finanze dell'Ue posano per ladidopo un meeting informale su affari di economia e finanza ade, in Spagna. Per l'Italia partecipa il ...

I ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue posano per la foto di famiglia dopo un meeting informale su affari di economia e finanza a Santiago de Compostela, in Spagna. Per l'Italia partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti.

Roma, 15 set. (askanews) - I ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue posano per la foto di famiglia dopo un meeting informale su affari di economia e finanza a Santiago de Compostela, in Spagna ...