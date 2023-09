EAFC 24: James Maddison POTM di agosto della Premier League! FUT Universe

Quali stadi ci sono in EA Sports FC 24 Tutti quelli già confermati Everyeye Videogiochi

James Maddison è il POTM di agosto della Premier League! Non sappiamo però se la sua SBC verrà rilasciata su EA SPORTS FC 24 ...EA Sports FC, the successor to the FIFA game series, comes out on September 29 and EA are unveiling various player ratings.The Brazilian has received an 84, which is the second best rating at Chelsea (tied with Reece James and only behind Nkuku) this season ...