È morto Yuri Urizio | il ragazzo di 23 anni aggredito e strangolato in zona Darsena a Milano

(Di venerdì 15 settembre 2023) E’nel pomeriggio di oggi, 15 settembre 2023, ildi 23in viale Gorizia, nelladelladi, la notte tra martedì e mercoledì. Ilera stato trasportato in condizioni gravissime e con traumi multipli all’ospedale Policlinico, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. La sua prognosi è rimasta sempre riservata e, nonostante un leggero miglioramento dei suoi parametri vitali avesse fatto sperare in una ripresa, il 23enne non si è mai risvegliato dal coma. Il decesso del ventitreenne – che, come emerge dai suoi profili social, lavorava come cameriere in un ristorante del centro – avrà effetti immediati anche sull’accusa contestata all’aggressore nordafricano: ora dovrà rispondere di omicidio. Stando ...

E' morto nel pomeriggio di oggi, 15 settembre 2023, il ragazzo di 23 anni aggredito in viale Gorizia, nella zona della Darsena di Milano, la notte tra martedì e mercoledì. Il ragazzo era stato ... Si chiamava Yuri Urizio il ragazzo di 23 anni ucciso sulla Darsena a Milano la notte tra martedì e mercoledì. Il giovane è stato aggredito in viale Gorizia da ...