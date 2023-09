È morto il pittore Fernando Botero

(Di venerdì 15 settembre 2023) L'artista colombiano aveva 91 anni, ed era noto in particolare per le sculture e i quadri che rappresentavano figure molto voluminose

Si è spento in Italia, a Pietrasanta, secondo la stampa colombiana Ilcolombiano Fernando Botero, considerato l'artista vivente più famoso del paese sudamericano, èoggi all'età di 91 anni. Lo conferma il quotidiano colombiano 'El Heraldo', citando fonti ...Lutto nel mondo dell'arte. Fernando Botero, celebree scultore colombiano, èvenerdì 15 settembre a 91 anni. Ha raggiunto la notorietà internazionale per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere.

Mondo dell’arte in lutto per la scomparsa di Fernando Botero, il più conosciuto pittore e scultore colombiano. Aveva 91 anni. Lo riportano i media colombiani. L’ex presidente del Paese, il premio ...AGI - È morto il pittore e scultore colombiano Fernando Botero. Aveva 91 anni. Lo ha annunciato il presidente della Colombia, Gustavo Petro, con un post su X, celebrando "il pittore delle nostre tradi ...Bogotà, 15 settembre 2023 - Fernando Botero è morto, il celebre scultore e pittore colombiano aveva 91 anni. Botero era conosciuto a livello mondiale per le sue famose e voluminose figure umane ...