È morto Botero | l' artista che amava i volumi

(Di venerdì 15 settembre 2023) È, all'età di 91 anni, il celebre scultore e pittore colombiano Fernando. Caratteristica della sua pittura è l'insolita dilatazione che subiscono i suoi soggetti, che acquistano forme insolite, quasi irreali, ma con un proprio fascino. Ma è un passaggio necessario per ben far comprendere la necessità di colore delle sue opere. L'si rivela sostanzialmente distante dai suoi soggetti. Ed è proprio questa freddezza che fa scomparire dai personaggi la dimensione morale e psicologica. Gli sguardi sono sempre persi nel vuoto, gli occhi non battono, sembra quasi che osservino senza guardare. Tra il 1953 e il 1954viaggia tra Spagna e Italia ed esegue copie di artisti rinascimentali. Dopo vari spostamenti fra New York e ancora Bogotà, nel 1966 si trasferisce definitivamente a New York, dove si ...