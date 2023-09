E' morto Botero | l' arte piange il maestro delle forme Il legame di ferro con la Toscana

L'artista colombiano Fernandoa 91 anni nella sua abitazione del principato di Monaco . Pittore, scultore, disegnatore, era nato a Medellìn . Le sue opere erano riconosciute in tutto il mondo per i suoi soggetti per ...Pietrasanta era la sua seconda casa, iconico "l'uccellino" di Peretola che l'artista colombiano regalò al Comune di FirenzeROMA - E', all'età di 91 anni, il celebre scultore e pittore colombiano Fernando. Caratteristica della sua pittura è l'insolita dilatazione che subiscono i suoi soggetti, che acquistano forme ...Il pittore colombiano Fernando, considerato l'artista vivente più famoso del paese sudamericano, èoggi all'età di 91 anni. Lo conferma il quotidiano colombiano 'El Heraldo', citando fonti del ministero della Cultura e ...

Mondo dell'arte e della cultura in lutto per la morte di Fernando Botero, scultore colombiano deceduto venerdì all'età di 91 anni. Universalmente conosciuto per le voluminose figure umane. Botero era celebre per le sue opere che rappresentavano figure umane voluminose. Caratteristica della sua pittura è l'insolita dilatazione che subiscono i suoi soggetti, che acquistano forme voluminose.