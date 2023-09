“È dannoso ascoltare il battito del feto a 10 settimane?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 15 settembre 2023) Salve dottore! Scrivo perché ho un dubbio. Sono stata ieri in pronto soccorso per dei dolori pelvici a 9+6(reduce da un as ritenuto qualche mese fa). Per fortuna tutto ok, ma la ginecologa mi ha fatto un’eco esterna con doppler e mi ha fatto sentire il(cosa non richiesta fra l’altro!). Le ho subito chiesto se era sicura si potesse fare e mi ha risposto di sì (facendomelo sentire ancora). Preoccupata della cosa, ho sentito il mio ginecologo, che mi ha detto che sarebbe sconsigliato farlo così presto perché può creare surriscaldamento ai tessuti cardiaci in formazione dele può creare problemi, quindi la collega non avrebbe dovuto. Ma questo è tutto in via teorica perché non ci sono dimostrazioni a livello pratico. Ora io mi dico, immagino che non ci siano dimostrazioni perché come si fa a dimostrare una cosa del ...