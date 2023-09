Dybala | la Roma vuole il rinnovo | programmato l'incontro | cifre e dettagli

(Di venerdì 15 settembre 2023) Paulocontinua a mandare messaggi d'amore per laconfermando che lui in città ci sta benissimo che in giallorosso e che...

Queste le probabili formazioni(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; N'Dicka, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Zalewski; Pellegrini,; Lukaku. All. Mourinho. EMPOLI (4 - 3 - 3) : ...E' un attaccante difficile da marcare, lasi appoggerà su di lui e conpuò completare una coppia straordinaria . Romelu a, con quel calore che avete, con quei sold out, penso possa ...Mourinho si affida a lui e. L'ex Inter sta scaldando i motori e sta lavorando per essere al ... In media una partecipazione ogni 35': è il miglior rapporto dell'attaccante dellacontro una ......15.00 Monza - Lecce (DAZN) Domenica ore 18.00 Fiorentina - Atalanta (DAZN) Domenica ore 20.45-...valuta il ballottaggio Lindstrom - Raspadori mentre Mourinho è pronto a lanciare la coppia- ...

Roma, Lukaku e Dybala insieme: comincia lo show Corriere dello Sport

Roma, Dybala: "Non abbiamo iniziato bene, ma l'obiettivo è competere su tutti i fronti" La Gazzetta dello Sport

Paulo Dybala continua a mandare messaggi d'amore per la Roma confermando che lui in città ci sta benissimo che in giallorosso e che le possibiltà di rimanere ancora a lungo all'Olimpico ci sono per da ...La Roma vuole blindare Paulo Dybala. L’argentino, al contempo, ha ricambiato l’amore ricevuto dalla Capitale. Il rinnovo, dunque, è un’ipotesi concreta, come raccontato da Tuttosport: “Joya infinita.Roma, 15 set. (askanews) - Francesco Totti alla Roma, anche subito. Mourinho lo stima e lo vuole. L'amore è ricambiato. Dopo il turbolento ...