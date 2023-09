Dureranno tutti nel tempo? E quali sono i requisiti per emergere dal flusso di novità in continuo arrivo sul mercato? Analisi del fenomeno dei piccoli beauty brand indipendenti

Leggi su iodonna

(Di venerdì 15 settembre 2023) Non c’è dubbio: da qualche anno a questa parte gli Indiediventati un fattore economico strategico per l’industria cosmetica. La conferma è stata data durante la scorsa edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna in una tavola rotonda dal titolo Indies: East meets West. I primi marchiapparsi sula metà degli anni Novanta: si trattava di piccole aziende, nate dall’idea imprenditoriale di un singolo, in contrapposizione a realtà più consolidate. ...