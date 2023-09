“Durare” | alla scoperta del nuovo brano di Laura Pausini

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dal 15 settembre in versione italiana e spagnola nel singolo che anticipa l’uscita dell’album “Anime Parallele” È disponibile da oggi, venerdì 15 settembre, su tutte le piattaforme digitali e in versione italiana e spagnola,/ Durar, ilsingolo di, che anticipa ile attesissimo album Anime Parallele / Almas Paralelas in uscita per Warner Music il 27 ottobre e già in pre-order nelle versioni standard, deluxe e vinile. Potentissima bd prodotta da Michelangelo e Paolo Carta,è una dichiarazione d’amore profonda e sentita, che scandisce il tempo che scorre insieme alle varie tappe della vita. Due vite distinte che tra alti e bassi si incontrano in una unica, la più importante, dae da impazzire ...