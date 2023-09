(Di venerdì 15 settembre 2023) AGI - Due bambine di 12 annimolesessualmente da un uomo alallestito per la festa patronale di Cameri, in provincia di Novara. Secondo quanto si è appreso l'uomo - un trentasettenne di origine indiana - ha avvicinato le due ragazzine nei pressi delle giostre e le ha mole, per poi darsi alla fuga. Sul postointervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile, allertati dai genitori delle bambine. Dopo una breve ricerca, i militari hanno individuato l'uomo e lo hanno arrestato con l'accusa di doppia violenza sessuale.

Secondo quanto si è appreso l'uomo - un trentasettenne di origine indiana - ha avvicinato le ragazzine nei pressi delle giostre e le ha molestate, per poi darsi alla fuga.

Due 12enni sono state molestate al luna park AGI - Agenzia Italia

Ammonimento per i 12enni e divieto di cellulari Due norme particolarmente controverse, che hanno diviso la maggioranza e potrebbero saltare nella versione definitiva del testo, riguardano gli under 14 ...«La situazione è sfuggita al controllo e bisogna fare qualcosa». E poco dopo: «tutti i protagonisti dei fatti di cronaca nera di questi giorni sono giovanissimi».