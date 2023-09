Dress code | grembiule blu per i maschi | rosa per le femmine Genitori in rivolta | “Assurda distinzione | la parità passa anche abolendo queste differenze” La circolare della scuola fa discutere

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, e le temperature ancora estive, torna prepotentemente d'attualità la questione delnelle scuole. Come ogni anno, il dibattito si accende intorno al modo di vestire degli studenti: pantaloncini troppo corti, top che mostrano la pancia e così via. Secondo quanto riportato ...Come ogni inizio di anno scolastico, momento in cui le temperature sono ancora alte, si parla ancora dia scuola e decoro . Non sono mancate le solite polemiche relative al modo di vestire di alcuni alunni, con pantaloncini, top corti che lasciano scoperta la pancia e quant'altro. In alcune ...Tra le famiglie che si oppongono al nuovo, le motivazioni sono soprattutto di tipo economico. "In un periodo di forte crisi come questo spendere anche 150 euro per acquistare i capi ...da gran sera nero con un diktat, però: mascherina sul volto per le donne. Agli uomini viene invece concessa la camicia bianca. Cannavaro indossa un elegantissimo smoking e sta vicino alla ...

Dress code a scuola, genitori perplessi: “Uniforme non consente ai nostri figli di esprimere la propria personalità”. Polemiche sui social Orizzonte Scuola

Dress code, in alcune scuole tornano le divise. Genitori furiosi: “Così i nostri figli non possono esprimere la loro personalità” Tecnica della Scuola

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, e le temperature ancora estive, torna prepotentemente d’attualità la questione del dress code nelle scuole. Come ogni anno, il dibattito si accende intorno al ...Come ogni inizio di anno scolastico, momento in cui le temperature sono ancora alte, si parla ancora di dress code a scuola e decoro. Non sono mancate le solite polemiche relative al modo di vestire ...Conosciuta e apprezzata per il suo stile sempre appropriato, Mathilde rispetta la tradizione con un dress code da manuale. La regina indossa un abito bianco lungo oltre il ginocchio con un collo rialz ...