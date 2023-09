Doppietta Italia alla Vuelta | Dainese trionfa sul traguardo di Iscar

(Di venerdì 15 settembre 2023) E’ Albertoa regalare all’il primo successo in una tappa in linea di questa. Il nostro ciclista ha preceduto un connazionale suldi. A tre tappe dfine dellaarriva il primo successo in una tappa in linea. Il merito è di Alberto, molto bravo suldiad approfittare di un finale concitato per andare a conquistare la vittoria davanti ad un Filippo Ganna che si sta confermato sempre più sprinter.vince la diciannovesima tappa della– Notizie.com – © AnsaPer i big la tappa odierna è stata di passaggio in vista di un sabato molto complicato. Vedremo se Kuss avrà il via libera d...

Gran giornata per l'a Iscar. La 19esima tappa parla italiano con le prime due posizioni e la quarta di Davide ...... mentre in nazionale viaggia spedito verso il posto fisso dopo larealizzata all' Ucraina ... Frattesi ha già conquistato anche il favore dei tifosi di tutta, come si può evincere da ...Nonostante lain Nazionale, Davide Frattesi sembra destinato a un'altra panchina nel derby della ... come testimoniato dai due gol che hanno steso l'Ucraina e rimesso l'in carreggiata ......queste tre partite sembra che l'Inter debba vincere anche l'Europeo anche se lo giocherà l'e ... I nfine su Frattesi reduce dallain Nazionale contro l'Ucraina : 'Come si tiene fuori un ...

Italia, Frattesi e i giocatori che hanno fatto doppietta in Nazionale dal 2014 a oggi Sky Sport

La 19ma tappa della Vuelta a España 2023 non ha mutato la classifica generale nelle posizioni che contano. I 177 km da La Bañeza a Iscar erano completamente pianeggianti e la frazione si è risolta con ...Nei primi 25 minuti l'Italia ha giocato in maniera pazzesca, gli azzurri pressavano in continuazione la difesa ucraina e infatti Frattesi ha trovato la doppietta in appena mezz'ora. La squadra di ...Doppietta italiana nella terzultima tappa della Vuelta a Espana. Alberto Dainese si è imposto nella frazione odierna, la La Bañeza-Íscar di 177 km, superando Filippo Ganna, ...