Doping | slittano le controanalisti di Pogba | fissata una nuova data

La notizia della positività ale al testosterone del centrocampista francese hanno scosso il ...LE CONTRONALISI - Dopo la richiesta ufficiale presentata dal giocatore, inizialmente i ...Le controanalisi potrebbero mettere fine alla vicendache ha coinvolto Paul Pogba . I primi test effetutati dopo la partita tra Udinese e Juventus , hanno riscontrato la positività del francese al tesosterone , sostanza proibita dalla Wada. Per ...Le controanalisi di Paulal 5 ottobre. A seguito della sua positività al testosterone a seguito di Udinese - Juventus , prima di campionato, il test era stato fissato presso l'Acqua Acetosa il prossimo 20 settembre. ..., le controanalisial 5 ottobre Intanto, dopo il riscontro della positività al testosterone in seguito a un controllo antidoping lo scorso 20 agosto, in occasione di Udinese - ...

Le controanalisi di Paul Pogba slittano al 5 ottobre. A seguito della sua positività al testosterone a seguito di Udinese-Juventus, prima di campionato, il test era stato fissato presso l'Acqua Acetosa il prossimo 20 settembre. Controanalisi Pogba slittate al 5 ottobre! Il motivo è l'indisponibilità del perito, tutti gli aggiornamenti