Donzelli | “Nessuna sindrome di Calimero | gli attacchi di lobby e poteri forti ci rafforzano”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 settembre 2023) «È evidente come oggi, ora che finalmente torna la politica, con un nuovo assetto di stampo conservatore di centrodestra, si assiste a una forte reazione”. Intervistato dal Corriere della Sera Giovanni, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, fa il punto sull’attualità e spiega la ragione dei continuial governo Meloni. “Che – dice – non ci spaventano né ci stupiscono. Anzi, ci motivano”.: le proteste non ci fanno paura A capitanare le proteste non tanto il Pd – spiega– ma “lobbisti, gruppi di pressione economici potenti, tanti che hanno appunto occupato spazi di potere. E siccome a noi non interessa il potere per il potere, ma il bene della nazione, facciamo paura”.di, però. Il ...